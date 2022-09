Tuttosport titola: "Milan-Leao: la verità. Non firma? Via per un'offertona"

MilanNews.it

L'edizione di Tuttosport questa mattina in edicola si concentra sul caso Leao e sulla questione relativa al rinnovo del calciatore portoghese. Il titolo recita: "Milan-Leao: la verità. Non firma? Via per un'offertona". Il club rossonero ha tutta l'intenzione di trattenere il giocatore e di proseguire con lui il percorso di crescita ma se le trattative non dovessere andare a buon fine, il Milan avrebbe tutto l'interesse di monetizzare dalla cessione del suo attuale numero 17.