Tuttosport titola: "Per Calabria è la notte delle streghe"

All'indomani della sconfitta del Milan contro il Borussia per 3-1 a San Siro, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Per Calabria è la notte delle streghe". Il capitano rossonero è stato certamente uno dei giocatori che ha sofferto di più i tedeschi. E' stato lui a procurare il rigore per la squadra di Terzic, poi trasformato da Reus al 10'.

Ma questo non è stato l'unico errore della sua partita: il terzino milanista ha infatti sbagliato anche in occasione del 2-1 per il Dortmund, quando ha deciso di andare a raddoppiare su Sabitzer già controllato da Tomori, lasciando solo Bynoe-Gittens che ha segnato la seconda rete dei tedeschi. E in quel momento è di fatto finita la partita del Diavolo che qualche minuto dopo ha subito anche il gol dell'1-3.