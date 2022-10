Tuttosport titola sul Milan: "Leao, manca un'idea"

MilanNews.it

L'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Leao, manca un'idea". L'incontro andato in scena ieri a Casa Milan tra i dirigenti del Diavolo e l'avvocato dell'attaccante portoghese non è stato risolutorio, ma non c'è stata nessuna rottura tra le parti che continueranno quindi a trattare per arrivare ad un accordo per il rinnovo dell'ex Lille con il club rossonero.