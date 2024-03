Tuttosport titola: "Theo, Maignan e Leao. Assalto ai gioielli del Milan"

Non solo mercato in entrata, il futuro rossonero per la prossima stagione passerà anche da come la dirigenza rossonera gestirà il mercato in uscita. Nello specifico Tuttosport questa mattina parla dei tre top player rossoneri che potrebbero essere corteggiati specialmente dai grandi club europei: Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao. Questo il titolo: "Theo, Maignan e Leao. Assalto ai gioielli del Milan". Nel sottotitolo viene poi specificato: "Il Bayern è l'ultima grande che si è messa sulle tracce di un rossonero: cerca Hernandez, se Davies va al Real".

In questi tempi Theo Hernandez è il più chiacchierato con Alphonso Davies che potrebbe partire destinazione Madrid. Il Milan sta bene con Theo e viceversa: il francese è valutato 100 milioni anche se già da 80 milioni il Milan prenderebbe in considerazione un'eventuale offerta. In tutto questo per lui e per Maignan si lavorerà al rinnovo di contratto, valutando la possibilità di offrire loro cifre simili a quelle date a Rafael Leao l'anno passato. Sul portoghese l'interesse più concreto potrebbe essere quello del Psg che perderà Mbappè a zero. Il numero 10 è però protetto dalla clausola da 175 milioni che sarà attivabile solo i primi 10 giorni di luglio.