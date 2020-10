In vista del big match tra Inter e Milan, il quotidiano Tuttosport punta i riflettori su due giocatori in particolare. "La grinta di Vidal, fosforo Bennacer: il derby s’accende", titola il noto giornale sportivo: "Per gli addetti ai lavori - si legge - la stracittadina si deciderà nelle sfide di centrocampo. Il cileno in pochi minuti si è già inserito, l’algerino non flirta ancora con Tonali".