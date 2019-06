Twitter, il Milan e il bentornato a Boban: "Hai fatto parte del nostro passato, adesso sei parte del nostro futuro"

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha dato il bentornato a Zvonimir Boban, nuovo Chief Football Officer del Club: "Hai fatto parte del nostro passato, adesso sei parte del nostro futuro. Milan e Zvonimir Boban: di nuovo insieme!".<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="it" dir="ltr">You were part of our past and now you’ll be part of our future: reunited again! ❤<br><br>Hai fatto parte del nostro passato, adesso sei parte del nostro futuro. <a href="https://twitter.com/hashtag/ACMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ACMilan</a> e Zvonimir Boban: di nuovo insieme! ❤ <a href="https://t.co/oFqVeXUK4o">pic.twitter.com/oFqVeXUK4o</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1139515593609097216?ref_src=twsrc%5Etfw">14 giugno 2019</a></blockquote>

