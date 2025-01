TWM Radio - Cagni: "Quest'anno è un Milan senza regole"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto mister Gigi Cagni. Ecco le sue parole:

Conceicao-Calabria, come la valuta la lite in campo?

"Non esiste proprio quello che ha fatto Conceicao. Uno che fa così mi dà l'impressione che nella gestione di una squadra come il Milan avrà grosse difficoltà. Ora avrà dalla sua parte tutti i tifosi, ma non è professionale. Spero si sia pentito, perché non esiste che faccia una cosa come questa. Deriva però dal fatto che è un Milan senza regole quest'anno. Il concerto visto dai giocatori? Hanno postato su internet la cosa, non accetto una cosa del genere. Non è la società che deve dare l'ok ad andarci, ma il mister. La società non sapeva nulla? E allora che società è? Con un Ibrahimovic, dirigente, che era a vedere lo sci ed è arrivato prima della partita. Un dirigente del genere deve stare con la squadra dal venerdì".