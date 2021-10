TWM Radio - Femminile, Carissimi: "Da Milan e Roma ci si poteva aspettare di più"

L'ex calciatrice Marta Carissimi è intervenuta nella rubrica Tutto Calcio Femminile su TMW Radio. Queste le sue parole:

Quale squadra l'ha più sorpresa? "Il percorso delle squadre è stato diverso. Il Sassuolo non stupisce perché Piovani è al quarto anno e ha costruito una squadra giovane nel tempo esprimendo un ottimo calcio. Ci sono squadre come Roma, Milan, da cui ci si poteva aspettare di più ma che hanno già avuto scontri diretti. È un campionato appassionante che sta esprimendo un calcio di una qualità e un'intensità che si stanno alzando molto. Vediamo anche come si comporteranno Fiorentina e Inter. Sarà interessante seguire l'andamento di questo campionato che, ogni anno, è sempre meno scontato. L'Empoli è una squadra giovane, ha cambiato allenatore, ha avuto un inizio difficoltoso, ma ha le qualità per fare di nuovo un ottimo campionato. La Sampdoria è partita come squadra dell'ultimo minuto, e Cincotta sta facendo un bellissimo lavoro. Non ci sono squadre che possiamo definire deludenti".