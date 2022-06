Ucraina, il messaggio di Zinchenko: "Dobbiamo vivere in pace, fermiamo la guerra tutti insieme"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar, il terzino ucraino Oleksandar Zinchenko ha voluto rivolgere un messaggio di pace a tutto il mondo: "Ognuno deve fare la propria parte: noi, come giocatori, dobbiamo continuare a rappresentare al meglio il nostro Paese. Dobbiamo far capire alle persone che tutti devono vivere in pace: dobbiamo fermare la guerra tutti insieme, perché non possiamo sapere cosa accadrà domani. Oggi è l'Ucraina, ma domani potrebbe essere il vostro Paese. Per questo dobbiamo restare uniti", le sue parole ai microfoni di Sky Sports.