Udinese e Milan, porta chiusa e difesa solida: 7 gare senza prendere gol

In avvicinamento alla sfida tra Milan e Udinese, dando uno sguardo alle statistiche si può notare come i rossoneri e i friulani sono due delle tre squadre che hanno tenuto maggiormente inviolata la porta in questa stagione. Sia Milan che Udinese, infatti, non hanno subito gol per sette partite in questa annata, restando dietro solo all'Inter riuscita a chiudere a zero gol subiti ben 8 partite. I rossoneri non registrano otto sfide con la porta inviolata nelle prime 20 partite di campionato dalla stagione 2011/2012 (11 in quel caso).