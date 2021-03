Udinese, era a cena con amici: Gotti multato per norma Covid

(ANSA) - UDINE, 08 MAR - L'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti, è stato multato nel corso di una cena che si stava svolgendo in un appartamento privato del centro di Udine. La sanzione è stata elevata la notte scorsa dai Carabinieri del Comando provinciale che erano stati allertati dai vicini di casa, che lamentavano musica ad alto volume e vociare di numerose persone, anche a ora tarda, in violazione della normativa che prevede il divieto di circolazione dalle 22 alle 5. I militari dell'Arma hanno accertato che 8 dei commensali non risultavano residenti nel palazzo e li hanno sanzionati per 400 euro l'uno. Gotti è reduce da un ottimo periodo in campionato con l'Udinese: sabato sera la sua formazione ha vinto 2-0 con il Sassuolo. (ANSA).