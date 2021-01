Udinese, infortunio Pussetto: si profila un lungo stop

(ANSA) - TRIESTE, 04 GEN - Trauma distorsivo al ginocchio destro con interessamento del legamento crociato: è quanto rende noto l'Udinese in merito all'infortunio ad Ignacio Pussetto, avvenuto ieri nel primo tempo di Juventus-Udinese. Il giocatore è stato sottoposto ai controlli strumentali e domani sarà a Roma per essere valutato dal professor Mariani nella clinica Villa Stuart. Si profila un lungo stop. Poche settimane fa anche il centrocampista Jajalo aveva subito un trauma simile durante un allenamento: in quel caso si è proceduto con l'operazione, con stagione finita per il calciatore. (ANSA).