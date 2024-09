Udinese, la rivelazione di Okoye: "Mi ispiro a Dida, ho sempre tifato Milan"

In un’intervista rilasciata a The Italian Football Podcast, il portiere dell’Udinese, Maduka Okoye, ha rivelato la sua ammirazione per Nelson Dida, ex estremo difensore rossonero protagonista delle stagioni d'oro con Carlo Ancelotti nei primi anni duemila. Le dichiarazioni del portiere dell'Udinese:

"Il mio idolo di infanzia? Sempre Nelson Dida, e mai nessun altro: sono cresciuto guardando Dida, stando in porta e immaginando di essere lui. Mi ha dato molta motivazione, per me è il numero 1 al mondo. Forse dovrei fare attenzione a quello che dico, ma ho sempre tifato per il Milan di Dida".