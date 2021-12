Udinese-Milan, alcune statistiche del match tra friulani e rossoneri

Quant’è curioso il calcio!

L’Udinese, che ha appena cambiato mister, non vince dalla 12esima giornata, 3-2 sul Sassuolo. Il Milan, che ha appena ritrovato il primo posto in classifica, non va KO dal 14esimo turno, 1-3 col Sassuolo.

Fossero confermate alcune proprietà della matematica: poiché i bianconeri hanno battuto gli emiliani e i milanisti sono stati sconfitti dai neroverdi…

Il bilancio dei precedenti, 46, tutti in Serie A, mette subito in risalto un dato: ammontano a 96 i gol marcati in Friuli dalle due squadre, 41 dai padroni di casa e 55 dagli ospiti. Meno quattro da cifra tonda…

Sul fronte dei risultati comandano ancora gli ospiti 16-12 per vittorie, mentre i segni X sono 18.

La scorsa annata terminò 1-2: Kessie al 18’, De Paul su rigore al 48’, Ibrahimovic all’83’.

Il più recente successo bianconero è del 2019-2020, 1-0 in avvio di torneo, Becao al 72’.

Ma stranamente il punteggio più ricorrente, 9 comparsate fino a oggi, una ogni cinque match circa, è lo 0-0. Che però non si vede dalla 38esima giornata 2010-2011. Vale a dire l’anno dell’ultimo scudetto conquistato dal Diavolo.

Udinese con 16 punti (3V – 7X – 6P con 21GF e 27GS) di cui 10 in casa (2V – 4X – 2P con 10GF e 11GS). E’ con Cagliari e Genoa la formazione che ha fatto più X in questo torneo, 7.

Risponde il Milan con 38 (12V – 2X – 2P con 35GF e 18GS), 19 dei quali, esattamente la metà, raccolti in esterna (6V – 1X – 1P con 19GF e 11GS).

Concludiamo ricordando l’unico precedente Udinese-Milan alla 17esima giornata di Serie A: 1999-2000, 1-2, Boban e Shevchenko da un lato, Muzzi dall’altro.

CONFRONTI DIRETTI A UDINE (SERIE A)

46 incontri disputati

12 vittorie Udinese

18 pareggi

16 vittorie Milan

41 gol fatti Udinese

55 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Milan 0-0, 20° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Milan 1-2, 6° giornata 2020/2021