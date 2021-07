UEFA, è di Taremi il goal dell'anno. Il 'tiraggir' di Insigne si piazza secondo

E' la rovesciata di Mehdi Taremi del Porto, contro il Chelsea nel quarto di finale dell'ultima Champions League, il gol dell'anno scelto dalla UEFA. Per Lorenzo Insigne, in lizza per la perla del momentaneo 2-0 nel quarto di finale dell'Europeo contro il Belgio, è medaglia d'argento, mentre al terzo posto ecco Kemar Roofe del Celtic, in rete contro lo Standard Liegi nei preliminari di Champions.