Uefa-Fifa, iniziato a Bellinzona il processo a Blatter e Platini

Si è aperto a Bellinzona il processo a Sepp Blatter e Michel Platini. Gli ex presidenti di FIFA e UEFA sono accusati di frode e dovranno rispondere davanti al Tribunale Federale Penale dell'accusa di pagamento illecito di 2 milioni di franchi, versato nel 2011 da FIFA a Platini, pregiudicando il patrimonio della Federazione e arricchendo illecitamente Platini.

Il Pubblico Ministero della Confederazione Elvetica contesta a Joseph Blatter il reato di truffa, eventualmente di appropriazione indebita, subordinatamente di amministrazione infedele e falsità in documenti. Michel Platini è accusato di truffa, eventualmente di concorso in appropriazione indebita, subordinatamente di concorso in amministrazione infedele, in particolare sotto forma di complicità, nonché di falsità in documenti.

Il processo si concluderà il 22 giugno, la sentenza è prevista per l'8 luglio.