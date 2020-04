UEFA, le decisioni prese dal comitato esecutivo su competizioni e Financial Fair Play

La UEFA ha diramato un comunicato sul proprio sito ufficiale in seguito all'incontro odierno in videoconferenza con i segreteri generali di tutte le 55 federezioni affiliate al massimo organo calcistico europeo. Ecco le decisioni prese dal Comitato Esecutivo UEFA

Sulle competizioni:

• Tutte le partite delle nazionali maschili e femminili che si giocheranno nel giugno 2020 sono rinviate fino a nuovo avviso. Ciò include le partite di spareggio per UEFA EURO 2020 e le partite di qualificazione per la UEFA EURO 2021 femminile.

• Tutte le altre partite di competizioni UEFA, comprese le partite amichevoli internazionali, rimangono rinviate fino a nuovo avviso.

• Competizioni nazionali giovanili:

- il torneo finale del Campionato Europeo Under 17 UEFA previsto per maggio 2020 è annullato;

- la fase finale del campionato europeo femminile Under 19 in programma per luglio 2020 è stata annullata;

- la fase finale del Campionato Europeo Under 17 Femminile UEFA, prevista per maggio 2020, è rinviata fino a nuovo avviso (in quanto si tratta di una competizione di qualificazione per la Coppa del Mondo femminile FIFA U 17);

- il torneo finale del Campionato Europeo Under 19 UEFA in programma per luglio 2020 è rinviato a ulteriore comunicazione (in quanto si tratta di una competizione di qualificazione per la Coppa del Mondo U20 della FIFA).

• Le finali della UEFA Futsal Champions League in programma per aprile 2020 sono posticipate fino a nuovo avviso.

• Le scadenze relative a tutte le competizioni UEFA per club 2020/21 sono posticipate fino a nuovo avviso, in particolare per quanto riguarda la procedura di ammissione e la registrazione dei giocatori. La UEFA fisserà nuove scadenze a tempo debito.

In materia di licenze per club e fair play finanziario:

Il Comitato Esecutivo ha ribadito il suo pieno impegno nei confronti delle licenze dei club e del fair play finanziario e ha convenuto che le circostanze eccezionali attuali richiedono alcuni interventi specifici per facilitare il lavoro delle federazioni e dei club membri.

Esso supporta la proposta di concedere alle federazioni affiliate più tempo per completare il processo di concessione delle licenze per club, fino a quando il processo di ammissione per le competizioni UEFA per club della prossima stagione sarà ridefinito.

A causa della crescente incertezza generata dagli eventi straordinari in corso, il Comitato Esecutivo ha anche deciso di sospendere la concessione di licenze UEFA in riferimento all'allestimento e all'accertamento delle future informazioni finanziarie dei club. La presente decisione si applica esclusivamente alla partecipazione alle competizioni UEFA per club 2020/21.