UEFA Nations League, ecco la composizione delle leghe per il prossimo biennio

Archiviata la prima edizione della UEFA Nations League, l'appuntamento è fissato al biennio 2020-21, edizione che potrebbe garantire dei posti al Mondiale di Qatar 2022. Attualmente non è stato confermato il format né il numero di slot disponibili per la rassegna iridata.

Ecco come saranno suddivise le quattro leghe:

LEGA A

Portogallo

Olanda

Inghilterra

Svizzera

Belgio

Francia

Spagna

Italia

Bosnia (promossa dalla Lega B)

Ucraina (promossa dalla Lega B)

Danimarca (promossa dalla Lega B)

Svezia (promossa dalla Lega B)

LEGA B

Croazia (retrocessa dalla Lega A)

Polonia (retrocessa dalla Lega A)

Germania (retrocessa dalla Lega A)

Islanda (retrocessa dalla Lega A)

Russia

Austria

Galles

Repubblica Ceca

Scozia (promossa dalla Lega C)

Norvegia (promossa dalla Lega C)

Serbia (promossa dalla Lega C)

Finlandia (promossa dalla Lega C)

LEGA C

Slovacchia (retrocessa dalla Lega B)

Turchia (retrocessa dalla Lega B)

Irlanda (retrocessa dalla Lega B)

Irlanda del Nord (retrocessa dalla Lega B)

Bulgaria

Israele

Ungheria

Romania

Grecia

Albania

Montenegro

Georgia (promossa dalla Lega D)

Macedonia del Nord (promossa dalla Lega D)

Kosovo (promossa dalla Lega D)

Bielorussia (promossa dalla Lega D)

LEGA D

Cipro (retrocessa dalla Lega C)

Estonia (retrocessa dalla Lega C)

Slovenia (retrocessa dalla Lega C)

Lituania (retrocessa dalla Lega C)

Lussemburgo

Armenia

Azerbaigian

Kazakistan

Moldavia

Gibilterra

Far Oer

Lettonia

Liechtenstein

Andorra

Malta

San Marino