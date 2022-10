Uefa Pro Coach, Vulcano: "Grazie anche a Stefano Pioli, il mio mister. È un onore poter lavorare al suo fianco"

Luciano Vulcano, uno dei collaboratori di Stefano Pioli al Milan, ha ottenuto il patentino di allenatore Uefa Pro dopo l'ultimo corso a Coverciano (è stato il migliore del corso). Questo il suo post su Instagram: "La realizzazione di un lavoro, qualunque sia la sua natura, non si limita agli sforzi di una sola persona ma necessita dell'apporto più o meno diretto di diverse persone. La mia gratitudine va' quindi a tutti coloro che hanno contribuito allo sviluppo di questa tesi con una collaborazione costante, con un supporto morale o materiale, con consigli e suggerimenti o solo con parole di incoraggiamento.

Attraverso queste poche righe desidero quindi ringraziare:

Mister Renzo Ulivieri, relatore di questa tesi, per la grande disponibilità, i preziosi pareri e per avermi mostrato come, dopo anni di studi e ricerca, possano ancora ardere vive la curiosità e il desiderio di conoscenza.

I Professori della Scuola di Coverciano per avermi fornito fonti indispensabili per la mia crescita culturale e per aver ampliato gli orizzonti del mio sapere.

I miei colleghi di corso per la disponibilità nel sottoporsi al confronto e per la straordinaria passione con cui hanno saputo parlarmi di calcio, sarà interessante poterli affrontare in futuro sul rettangolo verde.

Stefano Pioli, il mio mister, persona fondamentale nel mio percorso di crescita lavorativa e personale. È un onore poter lavorare al suo fianco e aver condiviso la gioia e la bellezza della vittoria di uno scudetto insieme.

Tutti gli allenatori conosciuti (di persona o meno) che con le loro idee, pregi e difetti hanno contribuito ad accrescere le mie conoscenze e la mia fame di sapere.

Il mio bubino, per esserci, da sempre.

Sara, perchè mi sa capire, mi infonde coraggio e per l'amore che sa regalarmi.

Leo, che mi stimola a guardare tutto con occhi nuovi e a reinventarmi in un nuovo processo di scoperta".