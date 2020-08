UEFA, Settlement Agreement per Lille, Wolverhampton e Basaksehir

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale, la UEFA ha rivelato che "Durante la stagione 2019/20, la Camera Investigativa CFCB ha continuato il monitoraggio dei restanti club sotto “settlement agreement”, ovvero CFR Cluj, Galatasaray SK, FK Kairat Almaty, Maccabi Tel Aviv e FC Porto.

La “CFCB Investigatory Chamber” ha riscontrato che il Galatasaray SK, l'FK Kairat Almaty e il Maccabi Tel Aviv FC hanno rispettato gli obiettivi concordati per la stagione 2019/20; questi club rimarranno nel regime di “settlement” nella stagione 2020/21. È stato inoltre accertato che CFR Cluj ha raggiunto l'obiettivo generale dell'accordo di transazione firmato a giugno 2019 e quindi è uscito dal regime di “settlement”. Si ritiene che l'FC Porto abbia soddisfatto solo parzialmente gli obiettivi fissati per la stagione 2019/20 e, di conseguenza, le misure sportive condizionali previste nel suo accordo transattivo, come la limitazione del numero di giocatori in Lista A e le restrizioni dei giocatori appena trasferiti, continuerà ad applicarsi nella stagione 2020/21.

Per quanto riguarda il monitoraggio degli altri club che hanno preso parte alle competizioni UEFA per club 2019/20, la Camera Investigativa CFCB ha riscontrato che LOSC Lille, İstanbul Başakşehir e Wolverhampton Wanderers FC non hanno rispettato la “break-even rule”. Su decisione del “Chief Investigator CFCB”, tutti e tre i club hanno acconsentito individualmente ad un “settlement agreement.

Con la conclusione di questi nuovi accordi, sette club saranno sotto "settlement agreement" per la stagione 2020/21, vale a dire Galatasaray SK, Istanbul Başakşehir, FK Kairat Almaty, Maccabi Tel Aviv FC, LOSC Lille, FC Porto e Wolverhampton Wanderers FC.