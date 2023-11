Ufficiale, Abate lascia fuori Camarda e Simic: convocati da Pioli

Il Milan Primavera ha iniziato in questi minuti il proprio impegno in campionato contro il Cagliari, al Puma House of Football. Il tecnico Ignazio Abate, come previsto dalle indiscrezioni degli ultimi giorni, ha lasciato fuori dai convocati sia Francesco Camarda che Jan Carlo Simic. Il motivo è noto a tutti: la prima squadra di Stefano Pioli è in grande affanno di risorse in difesa e in attacco per questo motivo sia il giovanissimo attaccante classe 2008 che uil difensore serbo sono stati convocati tra i grandi.

Questa la formazione scelta da Abate per la sfida contro il Cagliari:

MILAN (4-3-3): Bartoccioni; Jimenez, Parmiggiani, Nsiala, Magni; Malaspina, Stalmach, Zeroli; Cuenca, Sia, Liberali. A disp: Torriani, Bakoune, Paloschi, Skoczylas, Scotti, Ehuwa, Martinazzi. Sala, Perina, Simmlehack, Amaral Castilho. All. Abate