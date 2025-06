ufficiale il Milan non riscatta Sottil. L’esterno torna alla Fiorentina

Con un post su Instagram, il Milan ha salutato ufficialmente Riccardo Sottil. L'esterno classe 1999, arrivato a gennaio dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, non é stato riscattato dai rossoneri e farà ritorno in Toscana.

ASPETTATIVE NON CONFERMATE

A gennaio il Milan ha acquistato due giocatori con la formula del prestito con diritto di riscatto e in queste ore dedicate alla risoluzione delle situazioni in bilico (c'è tempo fino al 24 giugno) è giusto tornare sui profili presi in esame e rimasti in sospeso tra il rossonero e il ritorno alla base.

Kyle Walker e Riccardo Sottil, i due sono arrivati a Milano con aspettative ben diverse sul rispettivo conto ma alla fine il loro destino si rivelerà comune e li vedrà fare le valigie per rientrare rispettivamente al Manchester City e alla Fiorentina. Il veterano inglese della difesa doveva dare la giusta quantità di esperienza e solidità a un reparto apparso fin troppo spesso svagato, ma dopo un buon inizio le sue prestazioni hanno iniziato a scemare, così come lo spazio dato lui dal suo allenatore Conceicao. Il Milan non verserà la cifra (bassa) concordata, evitando di accollarsi l'ingaggio di un giocatore su cui non punta. Ai saluti anche il figlio d'arte che gioca in attacco: molte meno le chances per lui, per qualche settimana sembrava poter prendere piede l'idea di uno 'scambio di riscatti' con anche Adli coinvolto e destinato alla Fiorentina, ma l'idea ha perso di intensità fino a scomparire.

I giocatori del Milan in prestito con diritto di riscatto (2)

Riccardo Sottil (attaccante, dalla Fiorentina)

Kyle Walker (difensore, dal Manchester City)