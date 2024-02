ufficiale le date e gli orari di Milan-Slavia Praga

Dopo aver eliminato il Rennes, agli ottavi di Europa League per il Milan ci sarà lo Slavia Praga.

Ecco quando si giocheranno le sue sfide:

ANDATA OTTAVI DI FINALE EUROPA LEAGUE | Milan-Slavia Praga ( 7 marzo, ore 21.00)

RITORNO OTTAVI DI FINALE EUROPA LEAGUE | Slavia Praga-Milan ( 14 marzo, ore 18.45)

Sarà quindi lo Slavia Praga l'avversario del Milan agli ottavi di Europa League. Sarà una prima volta in quanto nella loro storia le sue squadre non si sono mai incontrate: questo un focus sui prossimi avversari dei rossoneri in Europa League

Avversarie nel girone: Roma, Servette, Sheriff Tiraspol

Rendimento in Europa League: 5 vittorie e 1 sconfitta, 17 gol fatti e 4 subiti

Posizione in 1. Liga: 2° a -4 punti dallo Sparta Praga

Miglior marcatore stagionale: Jurecka, 13 gol

Indisponibili al 23/02: Vorlicky (da valutare), Jurasek (da valutare), Stanek (rientro previsto a metà marzo), Ihattaren (da valutare), Kolar (stagione finita), Pech (rientro previsto a fine aprile), Zafeiris (da valutare)

Note. L'allenatore è lo stesso dal 2018: Trpišovský, sintomo di grande stabilità. Sono stati la sorpresa dei gironi, mettendosi dietro la Roma vincendo in casa 2-0. In campionato sono secondi a -4 dai cugini dello Sparta. Nelle ultime 5 stagioni, da quando c'è questo allenatore: lo Slavia è arrivato due volte ai quarti di Europa League e una ai quarti di Conference League.