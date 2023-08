ufficiale Saelemaekers è un nuovo giocatore del Bologna

Alexis Saelemaekers è un nuovo giocatore del Bologna: il contratto dell'esterno belga è stato infatti depositato poco fa in Lega Serie A. Il giocatore arriva dal Milan in prestito oneroso per un un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. A breve sono attesi i comunicati ufficiali dei due club.