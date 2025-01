Ufficializzata la data di Milan-Roma, sfida dei quarti di finale di Coppa Italia

La Lega Serie A ha comunicato la data in cui si giocherà Milan-Roma, sfida valida per i quarti di Coppa Italia: rossoneri e giallorossi si affronteranno in gara secca il 5 febbraio 2025 alle 21 a San Siro. Il giorno prima andrà invece in scena Atalanta-Bologna, sempre alle 21. Le altre due gare (Inter-Lazio e Juventus-Empoli) si disputeranno nella seconda finestra dei Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa (25-26 febbraio 2025). Giorni e orari delle suddette gare verranno comunicati successivamente, a seguito degli esiti delle gare dell’ottava giornata, e quindi della chiusura della League Phase di UEFA Champions League e UEFA Europa League. Chi vincerà tra Milan e Roma incontrerà la vincente di Inter-Lazio in semifinale.

Questo il programma dei quarti di Coppa Italia:

Martedì 4 febbraio: Atalanta-Bologna alle 21

Mercoledì 5 febbraio: Milan-Roma alle 21

Inter-Lazio e Juventus-Empoli ancora da stabilire (25-26 febbraio)