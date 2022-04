Uguale lavoro, uguale salario. Anche in Svezia accordo per la parità fra uomini e donne

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Con un post sul proprio profilo Facebook l'Ambasciata svedese in Italia ha voluto ricordare che tre mesi fa in Svezia è stato firmato un accordo storico per il calcio del paese scandivano che prevede uguale salario fra uomini e donne impegnate con la maglia della nazionale. Questo il post:

"A dicembre 2021, la Federcalcio svedese Svensk fotboll ha firmato un nuovo accordo storico che assegna lo stesso compenso ai giocatori della nazionale sia femminile che maschile

.

Questa è la prima volta che la Federcalcio svedese ha elaborato un accordo congiunto per tutti i calciatori delle due squadre nazionali. Con il nuovo accordo, ci sarà una volta per tutte la stessa retribuzione per lo stesso lavoro, indipendentemente dalla squadra in cui giochi.

Sia il capitano della nazionale femminile che la nazionale maschile sono stati coinvolti nella negoziazione del nuovo accordo, Caroline Seger e Victor Nilsson Lindelöf.

- Siamo felici ed è positivo che sia in atto un nuovo accordo. Questo è un altro passo per darci le migliori condizioni possibili per avere successo sul campo, afferma Caroline Seger.

- Sono molto contento che abbiamo raggiunto un buon accordo che dia a entrambe le squadre nazionali buone condizioni per poter dare tutto in campo, afferma Victor Nilsson-Lindelöf.

La disparità di retribuzione è ancora un problema nel mondo dello sport. Negli ultimi anni paesi come gli Stati Uniti, Inghilterra e Brasile hanno raggiunto accordi storici sulla parità retributiva tra le nazionali di calcio. Speriamo che questo sia un grande passo avanti verso un calcio più equo: una vittoria per tutti.