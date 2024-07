Ulivieri: "I portoghesi hanno una loro visione del calcio"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, ha parlato ai margini del premio La Briglia d'Oro. "Quando si muove un tecnico, poi il secondo, dà il via a tanti cambiamenti. Prima il Bologna, la Fiorentina, il Milan, qualcuno è rimasto bloccato come l'Inter. La Lazio ha cambiato, il Napoli anche, tante squadre insomma".

Su Conte.

"Bisognerebbe domandarlo ai tifosi del Napoli. Il suo valore lo sappiamo, come allenatore e gestore di calciatori, è rigido, si fa intendere. Bisognerà vedere perché è in un ambiente dove non è semplice lavorare, andranno via giocatori importanti".

Su Fonseca.

"Non lo conosco bene, andai a trovarlo alla Roma. I portoghesi hanno una loro visione del calcio, pur nelle affinità che ci possono essere. Sono curioso di vederlo perché nella Roma ha avuto un periodo molto interessante, soprattutto inizialmente".