Ultrà arrestati: anche la concessione di San Siro rischia ripercussioni

Il caos delle ultime 24 ore dopo gli arresti di 19 capi ultrà di Inter e Milan sta avendo ripercussioni su più fronti legati anche alle due società. Al momento i club non sono coinvolti nelle indagini se non come possibile parte lesa. I pm stanno conducendo i loro rilievi e presto faranno nuove valutazioni, ma tutto questo - sia che Inter e Milan siano coinvolti sia che non lo siano - porta inevitabilmente a un ulteriore allungamento della questione nuovo stadio.

Ultimamente era tornata in voga l'ipotesi per Milan e Inter del progetto di San Siro: la ristrutturazione era stata rifiutata ma i due club sarebbero ancora disposti a seguire il progetto originale di demolizione di San Siro e costruzione di un nuovo impianto. Intanto la concessione dello stadio ai club, che è attiva ancora per sei anni, fino al 2030, è a rischio tanto quanto ogni progetto che coinvolge Milan e Inter finché non verrà fatta luice sulla vicenda. Lo scrive oggi La Repubblica.