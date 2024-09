Un altro gol nella porta della storia: anche Gabbia segna sotto la Curva Sud in un derby in casa dell'Inter. I precedenti

Un gol di Matteo Gabbia ha regalato ieri una vittoria importantissima al Milan che non batteva l'Inter da 750 giorni. La curiosità è che il centrale rossonero ha segnato nella porta sotto la Curva Sud e si va ad unire ad altre reti di un certo peso siglate nei derby in casa dell’Inter: le ultime in ordine di tempo sono sicuramente le due di Olivier Giroud nell'anno dello scudetto.

Andando un po' indietro nel tempo, ci sono altri due gol molto significativi che sono stati segnati in quella porta: uno è quello di George Weah che il 23 ottobre 1999, su angolo di Zvonimir Boban, “spacca” Georgatos sul palo e regala il 2-1 finale dopo i gol di Ronaldo (su rigore e poi espulso) e Shevchenko. L'altro è invece quello di Cristian Zapata che il 15 aprile 2017 regala il pareggio al Diavolo al 97'.