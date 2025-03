Un cuore del Diavolo! A Lecce una delle tante rimonte fuori casa: il dato statistico

Il Milan ha conquistato una vittoria emozionante in rimonta contro il Lecce, ribaltando un doppio svantaggio grazie a un'autorete di Gallo e una doppietta di Pulisic. Questo successo segna il 1500° trionfo in Serie A per i rossoneri, consolidando la loro posizione tra le grandi del campionato.

Milan a Lecce (quasi) sempre così

Il Lecce è l'unica squadra contro cui il Milan è riuscito a vincere più di un match dopo essere andato in svantaggio di almeno due reti nella sua storia in Serie A, al Via del Mare in entrambi i casi: da 3-0 a 3-4 il 23 ottobre 2011 e da 2-0 a 2-3 nel match odierno.

IL TABELLINO

LECCE-MILAN 2-3

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly (37'st Banda), Berisha (11'st Pierret), Helgason (29'st Ramadani); Pierotti (29'st Veiga), Krstović, Morente (37'st Rebić). A disp.: Früchtl, Samooja; Gaspar, Sala, Tiago Gabriel; Kaba, Rafia; Burnete, Karlsson, N'Dri. All.: Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker (30'st Fofana), Gabbia, Thiaw, Hernández; Bondo (17'st João Félix), Musah (30'st Sottil); Pulisic, Reijnders, Jiménez (1'st Leão); Gimenez (17'st Abraham). A disp.: Nava, Torriani; Bartesaghi, Terracciano, Tomori; Chukwueze, Jović. All.: Conceição.

Arbitro: Doveri di Roma.

Gol: 7' Krstović (L), 14'st Krstović (L), 23'st aut. Gallo (M), 28'st rig. Pulisic (M), 36'st Pulisic (M).

Ammoniti: 42' Berisha (L), 45+4' Conceição (M), 43'st Abraham (M), 46'st Krstović (L).