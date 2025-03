Un diffidato nel Milan per la sfida contro il Lecce: a rischio la gara con il Como

vedi letture

Dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, il Milan di Sergio Conceicao è chiamato nuovamente a dare una risposta significativa in trasferta. Oggi alle 18.00 il Diavolo sarà ospite del Lecce degli ex Rebic e Giampaolo. In casa Milan invece, torna a disposizione Alessandro Florenzi. Attenzione anche al possibile esordio di Bondo, ci sono però ancora diversi rossoneri fermi ai box:

Verso Lecce-Milan

Squalificati: Maignan, Pavlovic

Indisponibili: Emerson Royal, Loftus-Cheek

Diffidati: Musah