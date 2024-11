Un gol per tempo per Udinese ed Empoli: finisce 1-1 in Toscana

Nella penultima partita della tredicesima giornata di Serie A, l'Empoli e l'Udinese hanno pareggiato per 1-1. Una rete per tempo per due squadre che sono partite bene in questo inizio di stagione: in vantaggio i toscani nel primo tempo, prossimi avversari del Milan con un ex rossonero, Pietro Pellegri. Nella ripresa, a meno di venti minuti dalla fine, è arrivato il pareggio bianconero con Keinan Davis. Un punto a ciascuno per entrambe le squadre che rimangono salde nella zona centrale della graduatoria.

SABATO 23 NOVEMBRE

Hellas Verona-Inter 0-5

MILAN-JUVENTUS 1-1

Parma-Atalanta 1-3

DOMENICA 24 NOVEMBRE

Genoa-Cagliari 2-2

Como-Fiorentina 0-2

Torino-Monza 1-1

Napoli-Roma 1-0

Lazio-Bologna 2-0

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE

Empoli-Udinese 1-1

Venezia-Lecce, ore 20.45