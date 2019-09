Un gol subito nelle prime tre giornate: non accadeva da tredici anni

Il Milan di Giampaolo, pur non brillando, è riuscito a vincere di misura contro Brescia e Verona, cedendo solo all'Udinese alla prima giornata. In tre giornate i rossoneri hanno quindi incassato un solo gol, un evento che in casa milanista non si verificava da tredici anni, ovvero dalla stagione 2006/07. Quell'anno i rossoneri, penalizzati da Calciopoli, vinsero le prime tre gare contro Lazio, Parma e Ascoli, subendo una sola rete contro i biancocelesti.