"Un momento incredibile per Tommaso Pobega", così la Champions celebra il centrocampista rossonero

Serata memorabile per Tommaso Pobega che contro la Dinamo Zagabria non trova solamente il primo gol in Champions League della sua carriera, ma timbra anche la sua prima rete da giocatore professionista con la maglia del Milan, dopo aver fatto tutta la trafila del settore giovanile ed essere stato in prestito negli ultimi quattro anni a farsi le ossa. Anche l'account Twitter ufficiale della Uefa Champions League celebra il momento speciale del centrocampista rossonero e scrive: "Un momento incredibile per Tommaso Pobega".