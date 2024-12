"Un'offesa alle aziende malgestite": Furlani parla così del Milan prima che arrivasse Elliott

La prestigiosa Harvard Business School ha pubblicato un documento di 24 pagine in cui analizza il caso AC Milan, di cui Giorgio Furlani, alumnus dell'ateneo americano, è l'amministratore delegato. Un testo in cui si analizza il progetto del club dall'arrivo di Gerry Cardinale e in cui diversi protagonisti di proprietà e società hanno preso la parola per esprimere il proprio punto di vista. Di seguito le dichiarazioni del amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani.

Sugli anni con Berlusconi: "Ho ricordi molto intensi di quando ero allo stadio con mio padre. Prima di laurearmi alla Harvard Business School nel maggio 2007 sono andato in Sud America con alcuni compagni di classe. Quel giorno il Milan giocava la finale di Champions League contro il Liverpool. E così, nel mezzo del deserto di Atacama in Cile, ho fatto di tutto per trovare una televisione su cui guardare la partita. Quella è stata la nostra ultima vittoria in Champions League".

Su Yonghong Li: "Non avevo mai considerato lo sport come un percorso da intraprendere in carriera. Avevo cercato lavori nella finanza, ottenendo un ruolo di analista per le società di investimento Silver Point Capital e, in seguito, Apollo Management. Nel 2010, mi sono trasferito a Elliott, come analista di investimenti, lavorando su azioni pubbliche e private, finanziamenti privati ​​e immobiliare. Il mantra era che potevamo portare tutti i tipi di idee di investimento all'azienda: se fosse sembrata una buona opportunità, l'avremmo valutata. Ad inizio 2017 ha ricevuto la chiamata di un avvocato che mi ha chiesto: 'Hai mai pensato di investire nel Milan? All'epoca, ricordo di aver pensato: 'Le squadre di calcio perdono sempre soldi'. Quindi ho risposto più o meno così: 'Sei fuori di testa? Perché mai dovrei farlo?' Ma poi ho scoperto di più sulla questione. Mi ha spiegato che Li Yonghong aveva accettato di pagare 740 milioni di euro ma che gli mancavano 300 milioni di euro e che avrebbe perso il suo pegno di 200 milioni di euro se non fosse riuscito a trovare il resto del denaro entro tre settimane. Ho pensato, 'Bene, questa sembra una situazione in cui possiamo ottenere un buon ritorno economico, indipendentemente da quale sia l'attività’, quindi ho deciso di dargli un’occhiata approfondita. Cosa abbiamo fatto dopo aver presentato l'idea a Paul e Gordon Singer e ottenuto il loro via libera? Abbiamo chiesto a Yonghong Li: ‘Quanto tempo ti serve per ripagarlo?' Abbiamo suggerito tre anni, ma ci ha assicurato che aveva i soldi e che erano bloccati in Cina, quindi 18 mesi sarebbero stati più che sufficienti. A luglio 2018, aveva smesso del tutto di mettere soldi nel club. Poiché era inadempiente sul prestito, Elliott ha rilevato il club rossonero. Dire che il Milan è stato mal gestito è offensivo per le aziende mal gestite; non è stato gestito affatto. Elliott non ha mai avuto intenzione di dedicarsi alla gestione di una squadra di calcio, è stato un investimento decisamente diverso dal solito. Abbiamo dovuto capire rapidamente qual era il percorso migliore da seguire".