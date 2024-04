Un'ora con l'uomo in più ma poco pericolosi, Pioli: "Dovevamo essere più lucidi"

Nonostante l'ora abbondante in superiorità numerica per l'espulsione di Celik il Milan non riesce ad approfittarne e soccombe anche a Roma. Mister Pioli, a Sky Sport, commenta così la situazione.

Un’ora in superiorità numerica ma un Milan non carico: “Dovevamo essere molto più lucidi, intensi e veloci nel far girare la palla, non forzare le giocate e giocare tutto il secondo tempo vicino la loro area e non sempre ci siamo riusciti, non sempre siamo stati così precisi nell’ultimo passaggio, non sempre siamo stati così precisi a non forzare. Quando poi ci sono capitate occasioni non abbiamo avuto la qualità per concretizzarle”.