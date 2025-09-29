Una consigliera del PD, annunciata tra le indecise, rivela il suo voto per la delibera dello stadio

(ANSA) - MILANO, 29 SET - C'è un indeciso in meno nella maggioranza di centrosinistra al Comune di Milano sulla vendita di San Siro. La consigliera del Pd, Monica Romano, ha sciolto la riserva e ha annunciato il suo voto favorevole alla delibera.

"Non si tratta solo di un atto amministrativo, ma di una scelta che riguarda il destino di un simbolo internazionale di Milano - ha spiegato -. Ho passato settimane a leggere, rileggere e analizzare delibera, allegati, perizie e pareri tecnici.

Non è stato facile, ma ho ritenuto mio dovere affrontare questo voto con la massima diligenza. Noi consiglieri rispondiamo alle cittadine e ai cittadini, e per questo la mia decisione non poteva che fondarsi su dati e garanzie, non su nostalgia o emozioni." Romano ha presentato un emendamento alla delibera, che "se approvato, vincolerà l'acquirente a introdurre misure concrete per prevedere nel contratto di compravendita che il soggetto acquirente/gestore sia tenuto ad adottare misure concrete per garantire l'accessibilità delle persone con disabilità, a predisporre politiche attive di inclusione e pari opportunità nei processi occupazionali, a sviluppare programmi educativi e sportivi volti a contrastare ogni forma di discriminazione, - si legge -, comprese quelle basate su background migratorio, origine etnica, genere, orientamento sessuale e identità di genere".

Al momento sono 7 i consiglieri di maggioranza che voteranno no alla delibera, un ottavo consigliere rimane indeciso ed è il capogruppo della Lista Beppe Sala sindaco, Marco Fumagalli