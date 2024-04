Una dal girone del Milan, l'altra è di lusso: ecco le semifinali di Champions League

Joshua Kimmich è l'uomo della provvidenza per il Bayern Monaco: i tedeschi, dopo la delusione per il campionato stranamente non vinto, finito in mano al Leverkusen, si rifanno alla grandissima conquistando una sofferta semifinale. Nella doppia sfida, il punteggio aggregato vede i bavaresi imporsi per 3-2 sull'Arsenal. Al 2-2 dell'andata si aggiunge l'1-0 firmato Kimmich di questa sera.

Ci sono voluti i 90 minuti dell'andata, i 120 del ritorno e i calci di rigore per decretare chi tra Real Madrid e Manchester City meritasse di passare in semifinale di Champions aggiudicandosi quella che tutti hanno definito come finale anticipata. Alla fine sono i a proseguire il percorso, dopo il pirotecnico 3-3 dell'andata, l'1-1 del ritorno con gol di Rodrygo e De Bruyne nei 90 minuti, dopo i calci di rigore decisi dalle parate di Lunin e dal gol decisivo di Rudiger.

Il Real ora troverà il Bayern Monaco in semifinale, mentre dall'altro lato del tabellone la sfida sarà PSG-Borussia Dortmund, un revival della fase ai gironi, più precisamente di quello che fu il gruppo di ferro del Milan.

LE SEMIFINALI DI CHAMPIONS

PSG-Borussia Dortmund

Real Madrid-Bayern Monaco