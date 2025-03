Una follia senza fine, il Milan perde ancora e continua a farsi male da solo

Un Milan terribile per gioco e animo, viene battuto dalla Lazio all'ultimo minuto dopo l'ennesimo, classico episodio a sfavore dei rossoneri. Dopo aver giocato un brutto primo tempo ed essere andati meritatamente in svantaggio con Zaccagni, nella ripresa il Milan prova a mettere quantomeno un po' di dignità. Non basta, Manganiello espelle Pavlovic per un fallo su Isaksen in ripartenza.

Poi nel finale accade di tutto. Chukwueze pareggia di testa quasi nel recupero, ma è proprio a tempo scaduto che Maignan stende Isaksen con un tocco davvero lieve. Milan mai fortunato, mai e infatti Pedro segna il rigore che sancisce la terza sconfitta di fila in Serie A. Notte fonda a San Siro. Oggi è davvero difficile restare lucidi, la squadra non sembra esser più lucida già da mesi. Cosa fare? Resta una stagione da concludere e due derby di Coppa da giocare. Ritrovare un po' di decenza, di idee e di coraggio. Dopodichè, chi vorrà far le proprie valigie sarà libero di farlo, nessuno escluso.

Questo il tabellino di Milan-Lazio 1-2, gara valevole per il 27° turno del campionato di Serie A Enilive:

MILAN-LAZIO 1-2

Marcatori: 28' Zaccagni (L), 84' Chukwueze (M), 98' Pedro (L)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez (45' st Walker), Gabbia (83' Jovic), Pavlovic, Theo; Musah (37' Joao Felix), Fofana (70' Thiaw); Pulisic (70' Chukwueze), Reijnders, Leao; Gimenez. A disp. Sportiello, Torriani, Tomori, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Abraham, Sottil. All. Sergio Conceiçao.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic (45' st Lazzari), Gigot (79' Patric), Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni (79' Pedro); Tchaouna (57' Vecino). A disp. Mandas, Furlanetto, Pedro, Noslin, Belahyane, Nielsen, Ibrahimovic. All. Marco Baroni.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Ammoniti: 76' Gimenez (M), 80' Leao (M), 92' Vecino (L)

Espulsi: 67' Pavlovic (M)

Recupero: 2' 1T - 4' 2T