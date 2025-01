Una grande serata di beneficienza per il Milan Club Cernobbio

vedi letture

Giovedì 23 gennaio 2025, dalle 19:30 in poi, presso il ristorante “Tarantola” di Appiano Gentile (CO), si è svolta la cena di beneficenza organizzata da MCC.

Una serata all’insegna della solidarietà, della convivialità e con la presenza di tantissimi ospiti annunciati e a sorpresa, del mondo calcistico e rossonero, ma non solo. Oltre agli ormai amici del primo giorno Luca Serafini e Gianluca Zambrotta, hanno onorato la serata con la loro presenza anche Massimo Ambrosini, Nelson Dida, Filippo Galli, Chicco Evani, Simone Braglia, Christy Grimshaw (capitano di Milan Women), Nicola Pozzi, Elisabet Spina e Gigi Ragno in rappresentanza di A.C. Milan, i giornalisti Peppe di Stefano, Carlo Pellegatti, Andrea Longoni, Tiziano Crudeli e gli sportivi Daniele Cassioli, campione paralimpico di sci nautico, Giacomo Sintini, ex campione di pallavolo e Venuste Niyongabo, medaglia d’oro olimpica ad Atlanta 1996.

Grazie alle offerte dei presenti e non solo, attraverso le piattaforme di Memorabid (Official Auction Partner), si è raggiunto e superato l’obiettivo di 25.000€ in offerte che il Club si era prefissato in fase di organizzazione, superando largamente l’ottima cifra dello scorso anno, dov’erano stati raccolti 16.000€.

Tale cifra, verrà interamente devoluta ad una selezione di associazioni benefiche, tra cui:

•⁠ ⁠Azzurrini Academy ( https://azzurrini.academy/ ), progetto di avvicinamento all’attività calcistica e motoria inclusiva

•⁠ ⁠SOStegno 70 ( https://sostegno70.org/ ), organizzazione di volontariato dedicata alla lotta contro il diabete nei bambini

•⁠ ⁠Paolo Rossi Foundation ( https://paolorossifoundation.it/ ), che s’impegna a supportare i pazienti oncologici e le loro famiglie e a promuovere giovani talenti calcistici con borse di studio

•⁠ ⁠Real Eyes Sport ( https://sportrealeyes.it/ ) di Daniele Cassioli, che offre l’opportunità a bambini ciechi e ipovedenti di realizzarsi attraverso l’attività sport

A condurre le danze, la bravissima giornalista di Telelombardia e grande tifosa rossonera Mariachiara Rossi, che ha scandito i tempi della serata dal palco al centro della sala principale, facendo conoscere ai presenti gli scopi benefici di tutte le associazioni coinvolte e le persone che lavorano tutti i giorni per sostenerle.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il grande impegno da parte di molte persone, a partire dal direttivo del club, la segreteria, i collaboratori e soprattutto gli ospiti d’onore, il cui contributo è stato fondamentale sia per la raccolta di molti dei “cimeli” messi all’asta, sia per aumentare le presenze arrivando a fare “SOLD OUT” con oltre 170partecipanti.