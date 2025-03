Under 21, Nunziata sprona gli Azzurri: "Non ci sono amichevoli"

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Dopo la sconfitta con l'Olanda, domani a Cittadella (ore 18:15, diretta Rai 2) l'Under 21 azzurra affronta la Danimarca per l'ultima amichevole prima dell'Europeo in Slovacchia (11-28 giugno). Quello con l'Olanda "é stato un test importante e mi dà fastidio averlo perso - dice il tecnico Carmine Nunziata - Ci sono rimasto male io, ma più di me i giocatori. Abbiamo fatto tre o quattro errori nella stessa azione e all'Europeo non potremo permetterceli. Ci manca un po' di scaltrezza in più: bisogna entrare nella mentalità che non ci sono amichevoli e che in certi momenti bisogna saper gestire alcune situazioni. Ma nel complesso i ragazzi hanno fatto quello che volevamo vedere: squadra corta, intensità, bel gioco".

Nunziata annuncia cambiamenti nella formazione che affronterà i danesi: "Penso di dare la possibilità a tutti di giocare, anche perché è l'ultima partita prima dell'Europeo ed è giusto che tutti abbiano il loro spazio. Ci sono dei ragazzi nuovi e queste partite ci danno l'opportunità di valutarli: il gruppo è formato da 30-32 giocatori, poi quando ci sarà da fare delle scelte ci sarà da tenere conto di tante cose". Un'Italia che contro la Danimarca non snaturerà il suo gioco, anche se le caratteristiche della squadra allenata da Steffen Hojer e in cui giocano due 'italiani' (il laziale Provstgaard e Kristensen, che veste invece la maglia dell'Udinese) sono differenti da quelle dell'Olanda: "La Danimarca è una squadra fisica che sta bene in campo, anche evoluta a livello tattico. Sarà una partita difficile, ha fatto un buon cammino nelle qualificazioni: un match da giocare con intensità, voglia e determinazione. La nostra poca efficacia sotto porta? Non sono preoccupato: lo sarei se non arrivassimo al tiro, prima o poi arriveremo anche a concretizzare le occasioni". (ANSA).