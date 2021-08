Ursino (DS Crotone): "Messias? Cè stato anche l'interessamento della Fiorentina"

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato di Junior Messias ai microfoni di Lady Radio, confermando l'interesse della Fiorentina. Ursino ha detto: “Sì, negli ultimi giorni c’è stato mezzo interessamento della Fiorentina, adesso però non so cosa succederà perché ci sono anche altre 3-4 squadre sul giocatore. Sicuramente il giocatore si muoverà a titolo definitivo e non in prestito, le squadre che lo vogliono devono muoversi subito e andare al sodo. Messias è bravissimo e può ricoprire tanti ruoli”.