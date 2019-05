Uva: "Super Champions? Rimarrà il merito sportivo"

Michele Uva, vicepresidente della UEFA, ha parlato in un'intervista al Mattino del futuro della Champions League dopo il 2024: "Super Champions? È sempre la Champions League che conosciamo, con 32 squadre partecipanti: non si è mai parlato, e neppure mai l’ECA lo ha fatto in sede istituzionale, di wild card, di analisi storiche ponderate, del peso della storia del club o altro, di inviti, di giocare il sabato o la domenica. Per partecipare alla coppa ci si qualifica solo sul campo. Esattamente come è successo fino ad adesso. Stiamo studiando semplicemente come creare una evoluzione naturale del prodotto tenendo conto anche del miliardo dei tifosi. Ridimensionare il valore dei campionati nazionali? È un timore ingiustificato. Perché nessuna decisione è stata presa, né verrà presa nei prossimi mesi. L’UEFA ha posto in essere un processo di consultazione, ascolterà le proposte e alla fine deciderà per il bene di tutto il calcio europeo. E' un'ulteriore evoluzione della competizioni che dal 1992 ad oggi ha più volte cambiato il suo format. Per esempio due anni fa si è deciso di qualificare alle fasi a gironi direttamente 4 italiane, senza playoff. Senza il clamore che leggo in questi tempi. Togliere la gioia di giocare in Champions a club come l’Atalanta dal 2024? Certo che no. È la forza delle competizioni UEFA. Un principio non trattabile quello del merito sportivo. Si sta creando un falso allarme, perché stiamo facendo delle consultazioni con tutte le parti interessate, ma non saranno toccati i weekend e non saranno devalorizzati i campionati".