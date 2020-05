Uva (UEFA): "Nonostante la pandemia non toglieremo un euro allo sviluppo del calcio femminile"

Il vice presidente della UEFA Michele Uva nel corso di una webinar della BFC Academy tenutasi nei giorni scorsi ha parlato dell'impegno della massima organizzazione calcistica europea per lo sviluppo del calcio femminile: “Come UEFA abbiamo investito 55 milioni di euro e vogliamo far arrivare le tesserata a 2,5 milioni. Abbiamo aumentato i contributi per ogni Federazione, ma bisogna attendere perché quello che oggi investiamo vedrà i propri frutti fra 4-5 anni. Una cosa posso dirla però, questo periodo non ci farà togliere un solo euro al movimento femminile anche se la pandemia darà un impatto economico su tutti. - continua UVA – Professionismo? È l'unico modo per far crescere questo movimento, non è corretto che un uomo sia professionista e la donna no. Non dico che debbano avere lo stesso stipendio, ma almeno le tutele sanitarie e i contributi previdenziali devono essere gli stessi, così come bisogna aiutarle nella vita post carriera. Questa è la via, ma ho paura che qualcuno stia tirando i remi in barca”.