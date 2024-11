Valdano: "Nella sconfitta contro il Milan c'è una parte di responsabilità da parte di Ancelotti. Ce ne sono anche nella composizione della rosa"

vedi letture

Jorge Valdano, giocatore che ha vestito la maglia del Real Madrid dal 1984 al 1987 e che ha allenato dal 1994 al 1996 le Merengues, ha parlato a MovistarPlus+ dopo la sconfitta per 3-1 in casa contro il Milan: "C'è una parte di responsabilità da parte di Ancelotti, ogni volta che non c'è ordine in campo, l'allenatore ne ha una parte, ma ci sono responsabilità anche nella composizione della rosa. Non c'è molto equilibrio".

Valdano punta il dito anche contro i calciatori: "Ci sono responsabilità individuali, grandi calciatori che non sono nel loro momento migliore. La partenza di Toni Kroos è stata molto sottovalutata ed è al centro del dibattito perché i Blancos non trovano l'equilibrio che necessiterebbero. Ci sono molte cose che il Real Madrid ha perso senza di lui e non è in grado di compensare nemmeno con alcuni dei migliori giocatori del mondo".