Valencia, Rodrigo si allena col club in attesa dell’Atletico Madrid

Sebbene vi sia un accordo chiuso per il trasferimento di Rodrigo all'Atlético Madrid, come anticipato esclusivamente da ‘Goal’, l'attaccante è ancora sotto contratto il Valencia. Il club di Simeone non ha ancora pagato i soldi necessari, in quanto è ancora in attesa di vendere Ángel Correa al Milan. Rodrigo è tornato a lavorare oggi con il Valencia, in attesa che Jimenez e Mendes possano sbloccare il trasferimento dell’argentino dall'Atlético al Milan. Se la trattativa non dovesse chiudersi entro questo sabato, non è da escludere che Rodrigo, che aveva lavorato separatamente per due giorni, possa entrare nella lista convocata di Marcellin. Per ora la situazione è ancora bloccata tutte le parti interessate sanno che tutto dipende dal fatto che l'Atlético Madrid venda Correa al club di Via Aldo Rossi per poter acquistare Rodrigo. Agustín Jiménez, agente del talento argentino proverà nelle prossime ore ad incontrare tutte le parti in causa per provare a chiudere questa complessa operazione, con la regia di Jorge Mendes.