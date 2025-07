Van der Elst: "40 milioni per Jashari? Al Brugge devono essere realisti"

vedi letture

Il triangolo Milan-Club Brugge-Ardon Jashari è attualmente in una sostanziale fase di stallo. Da via Aldo Rossi non c'è l'intenzione di alzare ulteriormente l'offerta di 32,5 milioni più bonus, mentra dal Belgio continuano a chiedere un aumento in modo tale da superare i 36,5 milioni della cessione record di De Ketelaere. In tutto questo il giocatore sta disertando ogni attività di squadra, inclusa la Supercoppa di domani, e si allena a parte con la speranza che questo suo pressing scalfisca la posizione del Club Brugge.

Per commentare questa intricata situazione i colleghi belgi di Het Nieuwsblad hanno intervistato l'ex calciatore belga François Van der Elst che è stato critico con entrambe le campane. Le sue parole: "Non riesco a capire come qualcuno si rifiuti di allenarsi. Sta succedendo sempre più spesso, una ricetta collaudata. Penso sia inaccettabile. Non riesco ad immaginare come si possa sentire a suo agio. Muro del Brugge? Quando leggo che vogliono 40 milioni per Jashari, penso: sono un sacco di soldi. È un ottimo giocatore, non fraintendetemi. Ma 40 milioni? Per un centrocampista? Devono essere realisti. Il club è in una posizione di forza, ma restare sarà comunque difficile. Non si potrebbe trovare un compromesso? Il club concorda con Jashari e il Milan che lui possa andarsene ad una certa cifra, ma solo dopo le partite di qualificazione alla prossima Champions League".