Van Der Meyde: "Ho baciato in bocca Ibrahimovic quando eravamo all'Ajax"

Come riportato da reddit.com, Andy Van Der Meyde ha raccontato, in maniera scherzosa, qualche aneddoto con Zlatan Ibrahimovic ai tempi dell’Ajax. L’olandese ex Inter, che è molto amico dello svedese, ha dichiarato: “Mi sedevo accanto a Zlatan sull'autobus quando eravamo all'Ajax. Una volta mentre dormiva ho avuto tendenze gay e l'ho baciato sulla bocca. Pochi secondi dopo ho ricevuto alcuni pugni contro di me”.