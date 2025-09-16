Van der Sar elogia senza troppi giri di parole l'ex Milan Donnarumma
Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex Juventus e Manchester United Edwin Van der Sar ha parlato anche dell'ex Milan Gianluigi Donnarumma, fresco di passaggio dal Paris Saint Germain al Manchester City di Pep Guardiola.
Donnarumma, fresco di passaggio dal Psg al City, è il miglior portiere d’Europa?
"È uno dei più forti, come lo è stato Neuer del Bayern negli ultimi anni, prima dell’infortunio. Tra i miei preferiti sono anche Ederson e Alisson".
