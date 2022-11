Van Dijk: "Giroud per me è come 'Boogeyman', è l'attaccante più difficile da marcare"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Virgil van Dijk, da molti riconosciuto come uno dei difensori più forti della nostra epoca, è stato intervistato da Sky Sport UK. Al centrale del Liverpool è stato chiesto chi è stato l’attaccante più difficile da marcare durante la sua carriera, e ha risposto così: “Giroud. Hai la sensazione di averlo sotto controllo, ma in qualche modo riesce sempre a segnare. All’Arsenal, al Chelsea, con la Francia… L’anno in cui abbiamo vinto il campionato (con il Liverpool, ndr) e abbiamo battuto l’Arsenal, eravamo in vantaggio per 3-0 e ha segnato un gol assurdo. Gli ho detto: “Hai segnato ancora?”. È il giocatore che segna sempre contro di me. Ci sono un sacco di attaccanti incredibili: Messi, Aguero, Haaland ma dico Giroud, è come “Boogeyman” (l’uomo nero in italiano, ndr)”.